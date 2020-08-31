بالصور.. "إغاثي" الملك يوزع 2,000 كرتون تمور للنازحين بمديرية القاهرة بتعز

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فيما تمكن "مسام" من تطهير اليمن من انتزاع 1,273 لغمًا قي شهر أغسطس

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتوزيع 2,000 كرتون تمور للأسر النازحة والمتضررة في مديرية القاهرة بمحافظة تعز، استفاد منها 2,000 أسرة.

ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق.

يأتي هذا فيما تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير اليمن من الألغام خلال الأسبوع الرابع من شهر أغسطس 2020م من انتزاع 1,273 لغمًا منها 24 لغمًا مضادة للأفراد، و231 لغمًا مضادة للدبابات، و 1,014 ذخيرة غير متفجرة، و4 عبوات ناسفة.

وبلغ إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 182,228 لغمًا زرعتها الميليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن، وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.



مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية