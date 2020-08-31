نائب وزير التعليم يبحث مع رؤساء الجامعات الجاهزية للعام الجامعي

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حرص على التأكد من آليات واستعداد المنصات الإلكترونية الخاصة بها

عقد نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور محمد بن أحمد السديري عدداً من الاجتماعات المرئية مع رؤساء جامعات الطائف، وبيشة، ونجران، وجازان، والحدود الشمالية، وحفر الباطن، للاطمئنان على استعداداتها للتعليم عن بُعد خلال العام الدراسي الجديد، والوقوف على آليات وجاهزية المنصات الإلكترونية الخاصة بها.

وهنّأ الطلاب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس ورؤساء الجامعات بمناسبة العام الدراسي الجديد الذي يأتي في ظل ظروف استثنائية، مجدداً ثقته في جميع منسوبي الجامعات لإكمال الرحلة التعليمية عن بُعد والاستفادة المطلقة من الإمكانات التي سخرتها القيادة لخدمة الطلاب والطالبات، متمنياً للجميع عاماً دراسياً حافلاً بالجد والاجتهاد والمثابرة.

واستمع "السديري" إلى شرح موجز من رؤساء الجامعات عن استعدادات كل جامعة وخططها وبرامجها التطويرية، وقياس أثر ذلك على نواتج التعلّم في ظل جائحة كورونا.

وأشار إلى اكتمال الاستعدادات في الجامعات للعام الدراسي الجديد، لافتاً إلى الدور التكاملي بين الوزارة والجامعات متمثلاً في الزيارات الميدانية التي قام بها وكلاء الوزارة للجامعات في مناطق المملكة تزامناً مع العودة للدراسة.نائب وزير التعليم الدكتور محمد بن أحمد السديري