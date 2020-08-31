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مشايخ وأعيان وأفراد "بني مبارك" يهنئون أمير جازان بتجديد الثقة الملكية

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مشايخ وأعيان وأفراد "بني مبارك" يهنئون أمير جازان بتجديد الثقة الملكية مشايخ وأعيان وأفراد "بني مبارك" يهنئون أمير جازان بتجديد الثقة الملكية
أكدوا أنه حافز لمواصلة مسيرة التنمية والنهضة

مشايخ وأعيان وأفراد

رفع مشايخ وأعيان وأفراد بني مبارك، أسمى آيات التهاني والتبريكات للأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة صدور الثقة الملكية الكريمة بالتجديد له أميراً لمنطقة جازان.

وتقدم الشيخ عبدالكريم مساوى مباركي، والشيخ أحمد بن إبراهيم مذكور مباركي، والشيخ حسن بن محمد شعبي مباركي، بالتهنئة أصالةً عن أنفسهم ونيابةً عن أعيان وأفراد بني مبارك كافة، لأمير جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود خاصة، ولأبناء منطقة جازان عامة بمناسبة الثقة الكريمة من قائد مسيرتنا وراعي نهضتنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين ملك الحزم والعزم حفظه الله ورعاه.

وقالوا: إن "هذا التجديد سيكون حافزاً لمواصلة مسيرة التنمية والنهضة في المنطقة والتي بلا شك ازدهرت بمقدمه الميمون وجهوده الواضحة"، سائلين المولى عز وجل أن يمده بالعون والتوفيق والسداد لخدمة الدين والمليك والوطن.الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة جازان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية