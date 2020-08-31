أخبار عاجلة

حاولت إسكاته برشوة 750 ألف دولار .. ضابط مخابرات سابق: قطر مولت الحوثيين لاستهداف السعودية -
حاولت إسكاته برشوة 750 ألف دولار .. ضابط مخابرات سابق: قطر مولت الحوثيين لاستهداف السعودية -
فيديو يتسبب بتوقيف امرأة في مطار أوكراني ومنعها من السفر مستقبلاً -
فيديو يتسبب بتوقيف امرأة في مطار أوكراني ومنعها من السفر مستقبلاً -
بطاقة الوحدة (الآسيوية) في قبضة الهلال .. ومصير الاتحاد في ( يد) النصر -
4 مناطق في مرمى تنبيهات "الأرصاد".. أمطار رعدية وأتربة مثارة ورياح نشطة -
بطاقة الوحدة (الآسيوية) في قبضة الهلال .. ومصير الاتحاد في ( يد) النصر -
4 مناطق في مرمى تنبيهات "الأرصاد".. أمطار رعدية وأتربة مثارة ورياح نشطة -
شاهد.. دهس مسن في "قوز القنفذة" يجدد المطالبة بجسور مشاة -
انعقاد ثاني جلسة محاكمة قادة الانقلابيين في عدن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تمديد إدخال "أنشطة التطوير المهني" لشاغلي الوظائف التعليمية

Print
رصد جميع الخبرات السابقة لاحتسابها في نظام الترقيات

تمديد إدخال

أصدر نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي، اليوم الاثنين، تعميماً يقضي بتمديد عملية إدخال أنشطة التطوير المهني لشاغلي الوظائف التعليمية في نظام فارس حتى 16 جمادى الأولى.

وجاء في التعميم: "بناءً على تعميم وزير التعليم بشأن رصد ساعات التطوير المهني المتحققة لشاغلي الوظائف التعليمية خلال مدتهم السابقة؛ بهدف احتسابها في نظام الترقيات لشاغلي الوظائف التعليمية، وإشارة إلى تعميم وزير التعليم بشأن خيارات عودة الدراسة للعام القادم 1442هـ، عليه فقد تقرر تمديد الفترة الزمنية لإضافة شاغلي الوظائف التعليمية لما تحقق لهم من أنشطة تطوير مهني خلال مدة خدمتهم السابقة في نظام فارس استجابة للأوضاع الراهنة حتى يوم الخميس 16 جمادى الأولى 1442 الموافق 31 ديسمبر 2020م".

وجاء الجدول المرفق كالتالي:

تمديد إدخال

نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
حاولت إسكاته برشوة 750 ألف دولار .. ضابط مخابرات سابق: قطر مولت الحوثيين لاستهداف السعودية

حاولت إسكاته برشوة 750 ألف دولار .. ضابط مخابرات سابق: قطر مولت الحوثيين لاستهداف السعودية

حاولت إسكاته برشوة 750 ألف دولار .. ضابط مخابرات سابق: قطر مولت الحوثيين لاستهداف السعودية

حاولت إسكاته برشوة 750 ألف دولار .. ضابط مخابرات سابق: قطر مولت الحوثيين لاستهداف السعودية

فيديو يتسبب بتوقيف امرأة في مطار أوكراني ومنعها من السفر مستقبلاً

فيديو يتسبب بتوقيف امرأة في مطار أوكراني ومنعها من السفر مستقبلاً

فيديو يتسبب بتوقيف امرأة في مطار أوكراني ومنعها من السفر مستقبلاً

فيديو يتسبب بتوقيف امرأة في مطار أوكراني ومنعها من السفر مستقبلاً

شبكة عيون الإخبارية