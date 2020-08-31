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بلدية بمكة تُلزم ملاّك الأراضي برفع المخلفات وتنظيف أراضيهم

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بلدية بمكة تُلزم ملاّك الأراضي برفع المخلفات وتنظيف أراضيهم بلدية بمكة تُلزم ملاّك الأراضي برفع المخلفات وتنظيف أراضيهم
ضمن جهودها لتحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري

بلدية بمكة تُلزم ملاّك الأراضي برفع المخلفات وتنظيف أراضيهم

ألزمت وكالة البلديات ممثلة في بلدية العتيبية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، مُلَّاك الأراضي في مخطط حي الضيافة بمكة المكرمة، بتنظيف الأراضي المملوكة لهم، وذلك في إطار جهودها لتحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري ورفع المخلفات الصلبة من الأحياء والشوارع والأراضي البيضاء.

وأكَّد رئيس بلدية العتيبية الفرعية المهندس مصطفى بن علي عيد، تطبيق العقوبات والغرامات والجزاءات على كل مخالف حسب لائحة الغرامات المعتمدة، والاهتمام والعناية برفع مُخلَّفات البناء الموجودة حالياً أولاً بأول، وإلزام أصحاب العقار ومُلَّاك الأراضي الراغبين في أعمال الترميم والبناء والإصلاح بتوفير حاويات لجمع مخلفات البناء وتطبيق الغرامات على المخالفين.أمانة العاصمة المقدسة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية