شاهد.. أروع فيديو لطائر على طريق سريع

★ ★ ★ ★ ★

قد تصاب بالإرهاق وأنت تحاول متابعته

ربما يكون هذا أروع فيديو لطائر تشاهده، ليس فقط بسبب الأجنحة القوية والجسم الانسيابي الذي يخترق الهواء، لكن لأنك قد تصاب بالإرهاق وتتسارع أنفاسك وأنت تحاول متابعة هذه البطة وسط السيارات طريق سريع مزدحم.

وحسب صحيفة "مترو" البريطانية، قام رولاند باولر، 33 عامًا، بإلتقاط هذا الفيديو يوم 19 أغسطس الجاري، حين كان في شاحنة يقودها صديقه على طريق "M23" السريع، بالقرب من مطار غاتويك ‏الدولي جنوبي لندن.

في بداية الفيديو، الذي يستمر أكثر من دقيقة ونصف، نشاهد البطة وهي تطير وتدخل على الطريق السريع من أحد جوانبه الطريق، بينما يقول "باولر": "أنظر إلى تلك البطة تدخل على الطريق".

كانت البطة تطير بسرعة وقوة وتصميم، ما أصاب "بولر" بصدمة شديدة لرؤيته الطائر وهو يواكب تدفق حركة المرور، وبالفعل بدأ في تسجيل الفيديو على جواله وهو يجلس بجوار صديقه قائد الشاحنة.

وفي لحظة ما تظهر البطة وهي تطير بقوة وصعوبة أمام سيارة سوداء، حتى تصبح في الحارة الخارجية للطريق السريع.

في الفيديو، نسمع "باولر"، وهو يقول: "أنظر إليها وهي تطير، أنظر ماذا تفعل؟ إنها تطير بسرعة 60 ميلاً (97 كيلومترًا ) في الساعة"، ثم يصيح "باولر" وهو ينظر في عداد السرعة ويحث صديقه على استكمال السباق ويشجع الطائر: "استمر، إنه يمتلك القدرة على أن يفعل ذلك، وعليك أن تحترمه".

وبالفعل واصلت البطة الطيران بلا تردد على الطريق السريع، وحافظت على سرعتها البالغة 60 ميلاً في الساعة قبل أن تغادر في النهاية دون أن تصاب بأذى وتتجه إلى بعض الأراضي الزراعية.

ويعلق "باولر" على الفيديو قائلاً: "هذه البطة كانت تحب ما تفعل، كانت تضحك وتستمتع بوقتها، ولم تكن في مأزق، فحين يكون طائر في مشكلة يحاول الابتعاد عن الطريق السريع، قبل أن تصدمه سيارة مسرعة .. قد يقول البعض أنها كانت خائفة، لكن صدقني لم تكن خائفة".

ويعتقد "باولر" أن البطة في الفيديو ربما تكون قد انفصلت عن مجموعة لأن البط عادة ما يطير في شكل أسراب.

وتقول الصحيفة: تبلغ سرعة البطة أثناء الطيران ما بين 40 إلى 60 ميلاً في الساعة، والبط قادر على الحفاظ على هذه السرعة على مدار رحلة 800 ميل ( 1300 كيلو مترًا)، ولكن بعد ذلك يجب أن يأكل ويستريح لمدة سبعة أيام حتى يتعافى. لندن طائر طريق سريع