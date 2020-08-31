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انهيارات تهدد منزل "المالكي" في قرية "البارك" بالداير

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بسبب الأمطار.. ومناشدات للجهات المختصة

انهيارات تهدد منزل

أصبحت منازل بقرية البارك الواقعة على طريق عثوان السارة بمحافظة الداير، مهددة بالانهيار بعد أن وصل الانهيار إلى مسجد القرية والمقبرة وأعمدة الكهرباء نتيجة الأمطار التي شهدتها المحافظة في ظل انتظار الجهات المختصة.

وفي لقاء مع محمد المالكي، أحد ساكني هذه القرية، ناشد المسؤولين بسرعة الحلول قبل زيادة الكارثة.

وقال: إن "هناك مطالبات قبل ثلاثة أعوام تقريبًا لدى إدارة النقل بجيزان لإيجاد حل لهذه المشكلة التي يتسبب بها مشروع ينفذ على طريق عثوان السارة، وذلك بتعليق القرية وعدم عمل جسور استنادية لحماية الموقع من الانهيار".


وطالب "المالكي"، بوضع حد لمعاناته وتشكيل لجنة عاجلة للوقوف على الموقع ومدى خطورة المكان على الأرواح والممتلكات، والخطر الذي يواجه القرية نتيجة الانهيارات مع الأمطار في أي وقت، ومحاسبة كل مقصر يتهاون بحقوق المواطن وارواح المواطنين.

انهيارات تهدد منزل

انهيارات تهدد منزل

انهيارات تهدد منزل

انهيارات تهدد منزل

محافظة الداير

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية