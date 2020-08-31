8 جرائم نشل لحقائب نساء.. شرطة الرياض تطيح بشخصين استوليا على 42.500 ريال

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الأمن العام: استخدما بطاقات الصراف الآلي المسروقة في عمليات شرائية

أعلنت شرطة منطقة الرياض القبض على شخصين تورطا في ارتكاب ثماني جرائم نشل وسرقة حقائب النساء في الأسواق والأماكن العامة.

وقال حساب "الأمن العام" على "تويتر" اليوم: المتهمان استخدما بطاقات الصراف الآلي المسروقة في عمليات شرائية واستوليا على مبالغ مالية بقيمة 42.500 ريال.

وأضاف: تم توقيف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما إلى النيابة العامة.

شرطة منطقة الرياض جرائم نشل وسرقة حقائب النساء