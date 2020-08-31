ارتفاع ملحوظ في إصابات كورونا بكل الأراضي الفلسطينية.. و875 حالة جديدة

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الفيروس يسلب الحياة من 7 مرضى خلال يوم

سجلت الأراضي الفلسطينية 875 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وسبع حالات وفاة بين الفلسطينيين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بحسب ما ذكرت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الاثنين.

وأوضحت الوزيرة في بيان صحفي أوردته "رويترز"، أن الوفيات شملت أربع حالات في مدينة القدس، وحالة في قطاع غزة، وأخرى في رام الله، والحالة السابعة كانت في قلقيلية.

وأضافت أن القدس تصدرت الإصابات الجديدة مسجلة 393 حالة تلتها محافظة الخليل بإجمالي 249 إصابة فيما سجلت 99 حالة في قطاع غزة وتوزعت باقي الحالات على مناطق مختلفة من الضفة الغربية.

من جهته، بين رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، في مستهل الاجتماع الأسبوعي للحكومة في رام الله، أن ارتفاع إصابات كورونا ملحوظ في جميع المحافظات.

وقال: "شددنا في الأيام الأخيرة من إجراءات الرقابة، ولا خيار لنا غير الوقاية، وآمل ألا نضطر للعودة إلى إجراءات الإغلاق مرة أخرى".

وتظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة أن إجمالي الإصابات بين الفلسطينيين منذ بدء انتشار فيروس كورونا في مارس، بلغ 29.849 إصابة، تعافى منها 20.510، فيما بلغت حالات الوفاة 173 حالة.فلسطين فيروس كورونا الجديد