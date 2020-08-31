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الاتحاد الأوروبي يطالب تركيا بالامتناع عن تأجيج التوتر في شرق المتوسط

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الاتحاد الأوروبي يطالب تركيا بالامتناع عن تأجيج التوتر في شرق المتوسط الاتحاد الأوروبي يطالب تركيا بالامتناع عن تأجيج التوتر في شرق المتوسط
معاقبة أنقرة إذا لم يسفر الحوار معها عن نتائج

الاتحاد الأوروبي يطالب تركيا بالامتناع عن تأجيج التوتر في شرق المتوسط

طالبت المفوضية الأوروبية الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، تركيا بالامتناع عن اتخاذ خطوات أحادية تؤجج التوتر في شرق المتوسط.

وذكر متحدث باسم المفوضية في إفادة صحفية، أن الاتحاد الأوروبي تحرك بالفعل نحو العقوبات، إذا لم يسفر الحوار مع تركيا عن نتائج.

يأتي ذلك بعدما بحث وزراء خارجية الاتحاد وعددهم 27 وزيراً الأسبوع الماضي التوتر بين اليونان وقبرص، وهما من أعضاء التكتل، وتركيا العضو في حلف شمال الأطلسي.

وأشار دبلوماسي كبير بالاتحاد الأوروبي في تصريح منفصل الجمعة الماضية، مشترطاً عدم نشر هويته، إلى أنه كما توجد عصا العقوبات سيكون هناك جزر لجعل تركيا تنخرط بجدية في حوار، وهذا الجزر قد يكون إحراز تقدم على صعيد اتحاد جمركي جديد ومزيد من الأموال لبرنامج اللاجئين.المفوضية الأوروبية الاتحاد الأوروبي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية