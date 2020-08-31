"إكسترا" تطلق عرض التقسيط المميز على أجهزة "سامسونج" الجديدة

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‎يسري هذا العرض في فروع "إكسترا" فقط وعلى فترة سداد وفق خيارات

أعلنت "إكسترا" عن إطلاق عرض التقسيط المميز على أجهزة "سامسونج" الجديدة Galaxy Note20 | 20 Ultra 5G والتي تتيح للعميل الحصول على قيمة 4 أقساط مجاناً.

وحيث يمكن الآن للعميل شراء جهاز "سامسونج" الجديد بالتقسيط من أي من فروع "إكسترا" حول المملكة، والحصول على 4 أقساط مجاناً في حال كان التقسيط عبر "تسهيل" للتمويل.

‎ومن الجدير بالذكر أن من مميزات برنامج "تسهيل" للتقسيط أنه لا يشترط وجود كفيل أو تحويل راتب.

‎يسري هذا العرض في فروع "إكسترا" فقط، وعلى فترة سداد من اختيارك من الخيارات التالية:

‎- ٢٤ شهراً.

‎- ٣٠ شهراً.

‎- ٣٦ شهراً.

‎للتقديم على طلب التقسيط:

https://bit.ly/3hEPI50

للشروط والأحكام:

https://bit.ly/3gL4Cpdإكسترا