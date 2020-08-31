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في خطوة تهدف إلى رفع مستوى الشفافية وتمكين المستهلكين من المقارنة بينها

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، عن صدور قواعد الإفصاح عن أسعار المنتجات التمويلية والادخارية المحدثة، والتي تأتي في إطار دور المؤسسة الرقابي والإشرافي؛ والهادفة إلى رفع مستوى الشفافية وتمكين المستهلكين من المقارنة بين أسعار تلك المنتجات.

يأتي ذلك من خلال إلزام البنوك والمصارف وشركات التمويل العاملة في المملكة بالإفصاح عن الحد الأدنى من معلومات منتجات الأفراد والمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر في مواقعها الإلكترونية والقنوات التسويقية، مع حث المستهلكين على زيارة تلك المواقع والمقارنة بين الأسعار، مما يُسهم في اتخاذ قرارات مدروسة؛ لاختيار المنتجات التي تراعي وتخدم احتياجاتهم.

وأشارت مؤسسة النقد إلى أن قواعد الإفصاح عن أسعار المنتجات التمويلية والادخارية المحدثة التي ستحل محل القواعد السابقة، تُلزم جميع البنوك وشركات التمويل على حصر كافة أسعار المنتجات التمويلية والادخارية التي يقدمها البنك أو شركة التمويل في صفحة واحدة تحت أيقونة باسم "أسعار المنتجات التمويلية والادخارية" في الصفحة الرئيسية من الموقع الإلكتروني للبنك أو الشركة؛ ليسهل للمستهلكين الوصول إليها.

وتشمل القواعد أن تتضمن الصفحة جميع الجداول أو الآلة الحاسبة للمنتجات التمويلية والادخارية وبطاقات الائتمان "إن وجدت"، إضافة إلى الصفحة الخاصة بكل منتج، بحيث تبين الآلة الحاسبة نوع المنتج والأسعار الدورية بناءً على مدخلات المستهلك، مع تأكيد القواعد الصادرة عن المؤسسة على مراجعة الأسعار بشكل دوري -كل شهر على الأقل- وذكر تاريخ آخر تحديث في أعلى الصفحة.

ويمكن الاطلاع على قواعد الإفصاح عن أسعار المنتجات التمويلية والادخارية المحدثة من خلال زيارة موقع المؤسسة الإلكتروني عبر الرابط: http://www.sama.gov.sa/ar-sa/Laws/Pages/BankingRulesAndRegulations.aspx.مؤسسة النقد السعودي ساما