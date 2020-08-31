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عام على إنشاء وزارة الصناعة.. "الخريف" يغرّد عن "الجهد" و"الدعم"

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عام على إنشاء وزارة الصناعة.. "الخريف" يغرّد عن "الجهد" و"الدعم" عام على إنشاء وزارة الصناعة.. "الخريف" يغرّد عن "الجهد" و"الدعم"
الوزير جدّد الشكر والعرفان إلى خادم الحرمين الشريفين وإلى ولي العهد

عام على إنشاء وزارة الصناعة..

ذكر وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر إبراهيم الخريف أن اليوم يوافق مرور عام على إنشاء وزارة الصناعة والثروة المعدنية وتعيينه وزيراً لها.

وقال: بهذه المناسبة أجدد الشكر والعرفان إلى مولاي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على الثقة الكريمة، سائلاً الله أن أكون قد وفقت في تحقيق تطلعات القيادة مع العزم على مواصلة البناء لتطوير القطاع.

وأضاف: لا يفوتني أن أشكر كافة زملائي من قيادات الوزارة والمنظومة والعاملين فيها على ما بذلوه من جهود خلال هذه الفترة، وللوزراء على ما لقيته منهم من دعم ومساندة خلال العام، والذي يؤكد ما وصل إليه التكامل والتناغم في منظومة العمل بين مختلف القطاعات الحكومية

وأردف "الخريف": أتقدم إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين بالشكر والتقدير على الثقة الملكية، داعياً الله عز وجل أن أكون عند حسن الظن، وأن أوفق لتحقيق تطلعات قيادتنا لوطننا الغالي في هذا القطاع المهم من اقتصادنا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية