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توقيع اتفاق السلام بين الخرطوم وجماعات دارفور والمناطق الجنوبية

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توقيع اتفاق السلام بين الخرطوم وجماعات دارفور والمناطق الجنوبية توقيع اتفاق السلام بين الخرطوم وجماعات دارفور والمناطق الجنوبية
في خطوة من شأنها أن تنهي الصراعات الأهلية المتعددة والعميقة الجذور

توقيع اتفاق السلام بين الخرطوم وجماعات دارفور والمناطق الجنوبية

وقّعت الخرطوم، اليوم الإثنين، اتفاق سلام مع جماعات متمردة من دارفور والمناطق الجنوبية.

جاء الاتفاق مع الجماعات المتمردة الخمس الرئيسة، في خطوة مهمة في على طريق تحقيق هدف القيادة الانتقالية في البلاد حل الصراعات الأهلية المتعددة والعميقة الجذور.

وتشمل الجماعات المتمردة التي وقّعت الاتفاق: حركة العدل والمساواة، وجيش تحرير السودان بقيادة مني مناوي، وكليهما من إقليم دارفور في الغرب، والحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال بقيادة مالك عقار، وهي في جنوب كردفان والنيل الأزرق.

وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبدالفتاح البرهان، ورئيس مجلس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، قد وصلا مع الوفد المرافق لهما، صباح اليوم، إلى جوبا عاصمة جمهورية جنوب السودان، للمشاركة في مراسم التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق السلام الشامل بين والحركات المسلحة.

وبحسب رويترز كان في استقبال الوفد لدى وصوله مطار جوبا الدولي الرئيس سلفاكير ميارديت رئيس جمهورية جنوب السودان، والمستشار توت قلواك رئيس لجنة الوساطة الجنوبية، والقائم بأعمال سفارة السودان لدى جوبا جمال مالك، وعدد من كبار المسؤولين بدولة جنوب السودان.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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