فيديو صادم.. شاهد ما حدث لطفل وهو يسير خلف أمه بالشارع

★ ★ ★ ★ ★

مسؤول مصري يفتح تحقيقاً في الحادث

كشف فيديو صادم عن لحظة سقوط طفل مصري في بئر صرف صحي في مدينة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، شمالي مصر، وكيف أنقذته العناية الإلهية من الموت غرقاً، حين هبط أكثر من شخص وتعاونوا على إخراجه بسرعة.

وخلال مداخلة هاتفية مع قناة "صدى البلد" الأحد، روى محمد رزق، والد الطفل أحمد، تفاصيل الواقعة، قائلا: "إن الحادث وقع في عزبة عمرو بمدينة مطوبس.. وإن البلاعة (البئر) التي سقط فيها ابني مفتوحة منذ 4 أيام، وابني كان ماشياً مع أمه الساعة العاشرة والنصف صباحاً عندما سقط في البلاعة".

ويظهر الفيديو الذي التقطته كاميرات المراقبة، امرأتين تسيران معاً وخلفهما طفل، وفجأة تعثر الطفل وتدحرج فوق البئر المفتوحة ليسقط داخلها في ثوانٍ، فوقفت المرأتان تصرخان وبسرعة نزل شخص إلى داخل البئر وبعده نزل شخصان آخران، وتمكنوا من إخراج الطفل من البئر.

وعن حالته الصحية، قال الأب: توجّهنا به إلى مستشفى مطوبس المركزي حيث قام الأطباء بخياطة جرح في الرأس، وطلب الطبيب أن نغادر المستشفى، ونبّه بعدم تحريك الطفل حتى يتم عمل أشعة له.

من جانبها، قدمت السيدة عايدة ماضي، رئيس بلدية مدينة مطوبس بكفر الشيخ، رواية أخرى، وقالت في مقابلة هاتفية: إن الطفل لم تحدث له أيّ إصابات وإنه سقط على أحد عمال الصرف الصحي، وتسبّب في كسر ذراع العامل، نتيجة سقوط الطفل عليه، لافتة إلى أن سقوط الطفل في البئر جاء بسبب إهمال من أسرته، وإنه من الضروري تحرير إفادة بالإهمال لوالدة الطفل؛ نظراً لكونه أقل من 6 سنوات.

لكن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رفض رواية رئيس بلدية مطوبس، وأكد أن سقوط طفل في إحدى آبار الصرف الصحي، واقعة مؤسفة وناتجة عن الإهمال بغياب كل إجراءات الأمان حول البئر.

وأضاف نور الدين، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "صدى البلد"، الأحد، أن هناك تحقيقات ستجري في الواقعة لمحاسبة المهمل والمقصر، وإن الشركة المشرفة على الأعمال يجب أن تحاسب، لافتًا إلى فحص ملف نقل الطفل للمستشفى عن طريق مديرية الصحة لإجراء تحقيق حول العلاج الذي تلقاه الطفل عقب الحادث، وذلك بعد شكوى والده من عدم تلقيه العلاج اللازم.

وأشار "نور الدين" إلى تواصله مع والد الطفل للقائه مع الطفل بعد تلقيه العلاج، منوهًا إلى أن كل مَن أخطأ في هذه الواقعة سيحاسب بعد انتهاء التحقيقات. مصر