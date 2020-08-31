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رابطة العالم الإسلامي تدين محاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية استهداف مطار أبها

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رابطة العالم الإسلامي تدين محاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية استهداف مطار أبها رابطة العالم الإسلامي تدين محاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية استهداف مطار أبها
العيسى: هذه المجازفات الإرهابية تعكس تأصل نزعة الشر الإجرامية لتلك الميليشيا

رابطة العالم الإسلامي تدين محاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية استهداف مطار أبها

أدانت رابطة العالم الإسلامي، ما قامت به ميليشيا الحوثي الإرهابية من محاولة استهداف مطار أبها الدولي بطائرة مُفخخة دون طيار التي تم اعتراضها وإسقاطها من قِبَل القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن.

وأكدت في بيان صدر عن أمينها العام رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، أن هذه المجازفات الإرهابية تعكس تأصل نزعة الشر الإجرامية لتلك الميليشيا الانقلابية، وأنها لا تعدو بهذا العبث اليائس سوى كشف مزيد من هويتها الإرهابية التي عانى منها الشعب اليمني ولا يزال في أمنه وحريته واستقراره.رابطة العالم الإسلامي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية