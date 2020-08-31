أخبار عاجلة

حاولت إسكاته برشوة 750 ألف دولار .. ضابط مخابرات سابق: قطر مولت الحوثيين لاستهداف السعودية -
حاولت إسكاته برشوة 750 ألف دولار .. ضابط مخابرات سابق: قطر مولت الحوثيين لاستهداف السعودية -
فيديو يتسبب بتوقيف امرأة في مطار أوكراني ومنعها من السفر مستقبلاً -
فيديو يتسبب بتوقيف امرأة في مطار أوكراني ومنعها من السفر مستقبلاً -
بطاقة الوحدة (الآسيوية) في قبضة الهلال .. ومصير الاتحاد في ( يد) النصر -
4 مناطق في مرمى تنبيهات "الأرصاد".. أمطار رعدية وأتربة مثارة ورياح نشطة -
بطاقة الوحدة (الآسيوية) في قبضة الهلال .. ومصير الاتحاد في ( يد) النصر -
4 مناطق في مرمى تنبيهات "الأرصاد".. أمطار رعدية وأتربة مثارة ورياح نشطة -
شاهد.. دهس مسن في "قوز القنفذة" يجدد المطالبة بجسور مشاة -
انعقاد ثاني جلسة محاكمة قادة الانقلابيين في عدن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مُعارض تركي: الأنظمة القمعية تتغذى على الترهيب.. ورحيل "أردوغان" واقعٌ لا محالة

Print
مُعارض تركي: الأنظمة القمعية تتغذى على الترهيب.. ورحيل "أردوغان" واقعٌ لا محالة مُعارض تركي: الأنظمة القمعية تتغذى على الترهيب.. ورحيل "أردوغان" واقعٌ لا محالة
"أوزداغ": لا يوجد سياسي أو قوة أكبر من الشعب.. وادعاءات عدم ترك السلطة أوهام

مُعارض تركي: الأنظمة القمعية تتغذى على الترهيب.. ورحيل

‏قال نائب رئيس حزب المستقبل المعارض، سلجوق أوزداغ: إن الأنظمة القمعية تتغذى على الترهيب وتخويف المواطنين، وإن رحيل حزب العدالة والتنمية عن الحكم أمر واقع لا محالة.

سلجوق أوزداغ الذي يشغل منصب نائب رئيس حزب المستقبل الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو، بعد انشقاقه عن حزب العدالة والتنمية، علق على الادعاءات المثارة بشأن أن حزب الرئيس رجب أردوغان لن يترك السلطة حتى وإن خسر الانتخابات.

وأضاف بحسب صحيفة "زمان" التركية: "كلما كان الترهيب كثيرًا، كان من السهل القمع والتحكم في الشعب؛ لذلك فإن أغلب المخاوف هي أوهام.. الادعاءات القائلة بأنهم لن يرحلوا حتى وإن خسروا الانتخابات؛ مجرد نتاج للنفسيات المريضة"؛ فالأنظمة الاستبدادية تفضل تخويف وترهيب المواطنين، بدلًا من كسب تأييدهم؛ لذلك فهم يلجأون إلى كافة أشكال التوجيه والتأثير. هدفهم هو جعل المواطنين ينحنون، وكسر نضالهم، والقضاء على آمالهم".

وأشار أوزداغ إلى أن التسويق لمقولة "لن يرحلوا" تصب في مصلحة حزب العدالة والتنمية، قائلًا: "إن الخوف لا فائدة منه في تغيير الأجل، لا يوجد سياسي أو قوة أكبر من الشعب. ادعاءات "لن يرحلوا" هذه هي شكل آخر للأساليب الاستبدادية… لقد رحل مَن كان يقال عنهم إنهم باقون".أردوغان تركيا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
حاولت إسكاته برشوة 750 ألف دولار .. ضابط مخابرات سابق: قطر مولت الحوثيين لاستهداف السعودية

حاولت إسكاته برشوة 750 ألف دولار .. ضابط مخابرات سابق: قطر مولت الحوثيين لاستهداف السعودية

حاولت إسكاته برشوة 750 ألف دولار .. ضابط مخابرات سابق: قطر مولت الحوثيين لاستهداف السعودية

حاولت إسكاته برشوة 750 ألف دولار .. ضابط مخابرات سابق: قطر مولت الحوثيين لاستهداف السعودية

فيديو يتسبب بتوقيف امرأة في مطار أوكراني ومنعها من السفر مستقبلاً

فيديو يتسبب بتوقيف امرأة في مطار أوكراني ومنعها من السفر مستقبلاً

فيديو يتسبب بتوقيف امرأة في مطار أوكراني ومنعها من السفر مستقبلاً

فيديو يتسبب بتوقيف امرأة في مطار أوكراني ومنعها من السفر مستقبلاً

شبكة عيون الإخبارية