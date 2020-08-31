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برنامج "التحول الوطني" يطلق حسابه على تويتر.. هذه أول تغريدة

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برنامج "التحول الوطني" يطلق حسابه على تويتر.. هذه أول تغريدة برنامج "التحول الوطني" يطلق حسابه على تويتر.. هذه أول تغريدة
يهدف إلى تحقيق التميز في الأداء الحكومي وتعزيز الممكنات الاقتصادية

برنامج

أطلق برنامج التحول الوطني، اليوم، الحساب الرسمي للبرنامج على تويتر.

وقال البرنامج في أول تغريداته: بسم الله وعلى بركته نُطلق الحساب الرسمي لبرنامج التحول الوطني، لننقل لكم مسيرة البرنامج، ونستعرض منجزاته، ونوثق قصص نجاحه، ضمن مستهدفات #رؤية_المملكة_2030 لتحقيق طموحاتها وتطلُّعاتها.

يذكر أن برنامج التحول الوطني يهدف إلى تحقيق التميز في الأداء الحكومي، وتعزيز الممكنات الاقتصادية، والارتقاء بمستوى الخدمات المعيشية، وذلك من خلال تسريع وتيرة تنفيذ مشاريع البنية التحتية الأساسية والرقمية، وإشراك المستفيدين في التعرف على التحديات وابتكار الحلول، ومساهمتهم في التنفيذ، وتقييم أداء مبادرات البرنامج.برنامج التحول الوطني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية