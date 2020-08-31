"Captain Tsubasa: Dream Team" Dream Championship 2020 تبدأ يوم الجمعة 25 سبتمبر!

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أعلنت شركة KLab Inc، الشركة الرائدة في مجال ألعاب الهاتف المحمول عبر الإنترنت، أن لعبة كرة القدم "Captain Tsubasa: Dream Team" ستقيم البطولة العالمية Dream Championship 2020 ابتداءً من يوم الجمعة الموافق 25 سبتمبر. بالإضافة إلى ذلك، تم افتتاح الموقع الخاص Dream Championship 2020 اليوم.

Dream Championship هي بطولة "Captain Tsubasa: Dream Team" العالمية والتي أقيمت لأول مرة في عام 2019 لاختيار أفضل لاعب في العالم.

في الاستعدادات الأولية للحدث، كنا نتطلع إلى للقاء جميع اللاعبين في البطولات حول العالم التي كنا نجهز لها، ولكن كان علينا تأجيل إعلاننا الأصلي وتوقيت البطولة بسبب تفشي فيروس كوفيد19-.

وبعد دراسة متأنية لما يجب أن تكون عليه Dream Championship هذا العام، قررنا إجراء كل جزء من البطولة، من التصفيات إلى النهائيات، عبر الإنترنت.

نظرة عامة على بطولة الحلم Dream Championship 2020

معلومات عن المسابقة

ستقام "بطولة تصفيات الإنترنت" في اللعبة اعتباراً من يوم الجمعة 25 سبتمبر. حيث ستقام "بطولة تصفيات المناطق النهائية" عبر الإنترنت في 4 مجموعات تمثل مناطق مختلفة من العالم. وستقام النهائيات عبر الإنترنت في شهر ديسمبر 2020، حيث يمكن فقط للاعبين الذين اجتازوا هذه التصفيات (*) التأهل للعب.

*سيشارك أفضل 3 لاعبين في الترتيب العالمي في "بطولة تصفيات الإنترنت"، وأفضل 3 لاعبين من كل مجموعة من المجموعات الأربع من "بطولة تصفيات المناطق النهائية"، والفائز في Dream Championship 2019 WillOfD، حيث سيكون إجمالي عدد اللاعبين 16 لاعبًا، ستقام نهائيات Dream Championship عبر الإنترنت في ديسمبر.

تواريخ الحدث:

"بطولة تصفيات الإنترنت" *تُقام داخل اللعبة

الجولة 1 : من الجمعة 25 سبتمبر حتى الجمعة 2 أكتوبر.

: من الجمعة 25 سبتمبر حتى الجمعة 2 أكتوبر. الجولة 2 : من الجمعة 2 أكتوبر حتى الجمعة 9 أكتوبر.

"بطولة تصفيات المناطق النهائية" *سنقوم ببث مباشر على قناتنا الرسمية في YouTube

مجموعة أوروبا / إفريقيا / الشرق الأوسط: السبت 24 أكتوبر.

مجموعة أمريكا: الأحد 1 نوفمبر.

مجموعة آسيا / أوقيانوسيا: السبت 7 نوفمبر.

مجموعة اليابان : السبت 14 نوفمبر.

نهائيات Dream Championship 2020 *سنقوم ببث مباشر على قناتنا الرسمية في YouTube

يوم السبت 12 ديسمبر.

الجوائز

سيحصل الفائز على شارة داخل اللعبة، بالإضافة إلى كأس Dream Championship ورسم حصري مقدم من Yoichi Takahashi، مؤلف مانجا Captain Tsubasa .

لمزيد من التفاصيل، يرجى من اللاعبين الإطلاع على موقع اللعبة الرسمي وموقع بطولة الحلم ووسائل التواصل الاجتماعي الرسمية.

حول بطولة الحلم Dream Championship 2019

بالإضافة إلى تصفيات الإنترنت التي أقيمت داخل اللعبة، أقيمت أيضًا تصفيات حول العالم Dream Championship العام الماضي في أربع مدن وهي: دبي وباريس وهونغ كونغ وطوكيو.

اجتمع اللاعبون الذين تأهلوا من جميع أنحاء العالم مرة أخرى للتنافس في النهائيات التي أقيمت في طوكيو.

كما سيشارك الفائز في تصفيات دبي وDream Championship 2019 السيد WillOfD من المملكة العربية السعودية، في نهائيات بطولة Dream Championship 2020.