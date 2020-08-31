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25 ألف طالب بجامعة نجران يبدؤون عامهم الجامعي الجديد إلكترونياً

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25 ألف طالب بجامعة نجران يبدؤون عامهم الجامعي الجديد إلكترونياً 25 ألف طالب بجامعة نجران يبدؤون عامهم الجامعي الجديد إلكترونياً
بما يضمن سهولة تلقي الطلاب والطالبات دروسهم وأداء واجباتهم بكل يسر

25 ألف طالب بجامعة نجران يبدؤون عامهم الجامعي الجديد إلكترونياً

بدأ 25 ألف طالب وطالبة من مختلف الكليات والبرامج والدرجات العلمية بجامعة نجران، أمس، تلقي دروسهم إلكترونياً، وذلك عبر الأنظمة الإلكترونية التي هيّأتها الجامعة لطلابها وطالباتها.

وأكدت الجامعة إنهاء استعداداتها التقنية وبرامجها الإلكترونية كافة مبكراً، حيث عملت عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد على تطوير برامجها الإلكترونية، ودعمها تقنياً بما يضمن سهولة تلقي الطلاب والطالبات دروسهم وأداء واجباتهم بكل يسر وسهولة، إضافةً إلى تهيئة الكادر التدريسي على التعامل مع تلك البرامج من خلال تقديم الدورات والبرامج التدريبية التي تمكنهم من تقديم محاضراتهم رقمياً.

وأوضح وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور جبران القحطاني، أن الجامعة بالتنسيق مع الكليات أنهت استعداداتها من خلال استكمال عمل البرامج الإلكترونية، والمتمثلة في البلاك بورد والفصول الافتراضية، وتطوير أدائها بما يضمن انطلاق العام الدراسي بنجاح وفق الخطط المجدولة، مؤكداً متابعة رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور فلاح بن فرج السبيعي، المستمرة لاستعدادات الكليات وتوجيهاته في تقديم كل ما يخدم الطلاب والطالبات ويضمن نجاح سير العملية التعليمية.جامعة نجران

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية