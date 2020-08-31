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برقيتان من الملك وولي العهد لرئيسة جمهورية سلوفاكيا

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برقيتان من الملك وولي العهد لرئيسة جمهورية سلوفاكيا برقيتان من الملك وولي العهد لرئيسة جمهورية سلوفاكيا
أعربا عن أطيب التمنيات للشعب الصديق بالتقدم والازدهار

برقيتان من الملك وولي العهد لرئيسة جمهورية سلوفاكيا

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لرئيسة الجمهورية السلوفاكية زوزانا كابوتوفا، بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلادها.

وأعرب الملك المفدى، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية ، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لها، ولحكومة وشعب الجمهورية السلوفاكية الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة، لرئيسة الجمهورية السلوفاكية.

وعبّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لها؛ راجيًا لحكومة وشعب الجمهورية السلوفاكية الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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