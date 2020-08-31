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تشكيلات رعدية لنهاية الأسبوع.. غيوم وغبار بالرياض والأجواء تتأرجح هنا

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تشكيلات رعدية لنهاية الأسبوع.. غيوم وغبار بالرياض والأجواء تتأرجح هنا تشكيلات رعدية لنهاية الأسبوع.. غيوم وغبار بالرياض والأجواء تتأرجح هنا
طقس حار في أغلب المناطق يبقى أكثر اعتدالاً فوق المرتفعات الجنوبية الغربية

تشكيلات رعدية لنهاية الأسبوع.. غيوم وغبار بالرياض والأجواء تتأرجح هنا

يتأثر جنوب المملكة، اليوم الإثنين، بحالة ضعيفة من عدم استقرار جوي، وتكاثر للغيوم المتوسطة والعالية فوق منطقة الربع الخالي ومنطقة الرياض والمناطق الجنوبية الغربية؛ حيث تهطل زخات رعدية خفيفة ومتفرقة من المطر تشمل العاصمة الرياض ظهراً وعصراً، تترافق مع نشاط في سرعة الرياح المثيرة للأتربة والغبار.

وتستمر التشكيلات الرعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية طيلة الأسبوع الحالي، بحسب موقع طقس العرب، تتسع رقعتها يوم الأربعاء لتطول مرتفعات الباحة ومرتفعات جنوب مكة المكرّمة والطائف، قبل أن تتراجع يوم الخميس وتنحسر وتقتصر على مرتفعات جازان وعسير.

ويستمر الطقس حاراً في أغلب المناطق يوم الإثنين، بينما يبقى الطقس أكثر اعتدالاً فوق المرتفعات الجنوبية الغربية.حالة الطقس الأرصاد أمطار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية