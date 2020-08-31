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خام "برنت" يتجاوز 46 دولارًا متجهًا لتسجيل مكاسب لخامس شهر

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خام "برنت" يتجاوز 46 دولارًا متجهًا لتسجيل مكاسب لخامس شهر خام "برنت" يتجاوز 46 دولارًا متجهًا لتسجيل مكاسب لخامس شهر
صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر بنسبة 0.4%

خام

ارتفعت النفط خلال تعاملات الاثنين، وسط متابعة تدابير التحفيز العالمية للاقتصاد، وتداعيات إعصار "لورا" على أداء الشركات الأمريكية المنتجة للخام.

وبحسب محللين لوكالة "رويترز"؛ فإن انخفاض الدولار الأمريكي دعم أسعار النفط رغم معاناة الطلب بسبب أزمة وباء "كورونا" واستمرار زيادة المعروض.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم نوفمبر بنحو 0.6% إلى 46.08 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 08:50 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، كما يتجه لتسجيل مكاسب لخامس شهر على التوالي.

كما صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر بنسبة 0.4% عند 43.11 دولارًا للبرميل.النفط أسعار النفط

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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