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جراحة دقيقة ناجحة لإعادة الحركة لمصاب في حادث

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جراحة دقيقة ناجحة لإعادة الحركة لمصاب في حادث جراحة دقيقة ناجحة لإعادة الحركة لمصاب في حادث

جراحة دقيقة ناجحة لإعادة الحركة لمصاب في حادث

تمكّن -بفضل الله- الفريق الطبي في مستشفى حفر الباطن المركزي، من التعامل بنجاح مع حالة مصاب في حادث سير تَسَبب له في كسر في العمود الفقري على مستوى الفقرات الصدرية الحادية عشرة والثانية عشرة، وضغط على الحبل الشوكي؛ حيث أدى ذلك إلى عدم مقدرة المصاب على الحركة، مع احتباس حاد في البول.. وعلى الفور باشر الفريق الطبي إجراء عملية جراحية دقيقة، استمرت 3 ساعات، جرى خلالها إزالة الضغط عن الحبل الشوكي وتثبيت الفقرات الصدرية مع الفقرات القطنية بالمسامير والصفائح، وقد تَمَاثل المصاب للشفاء التام، وغادر المستشفى وهو بصحة جيدة دون تسجيل أي مضاعفات ولله الحمد.فريق طبي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية