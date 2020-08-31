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كورونا في الهند.. عدد مصابي الفيروس يتجاوز 3.6 مليون حالة

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كورونا في الهند.. عدد مصابي الفيروس يتجاوز 3.6 مليون حالة كورونا في الهند.. عدد مصابي الفيروس يتجاوز 3.6 مليون حالة
سجلت أكثر من 78 ألف إصابة لليوم الثاني على التوالي و971 وفاة

كورونا في الهند.. عدد مصابي الفيروس يتجاوز 3.6 مليون حالة

لليوم الثاني على التوالي سجلت الهند أكثر من 78 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الإثنين، لكن العدد أقل من الرقم القياسي العالمي في الإصابات اليومية الذي سجلته البلاد أمس الأحد.

وبحسب بيانات وزارة الصحة الهندية، فقد تم تسجيل 78,512 إصابة جديدة، خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 3,621,246 إصابة.

وتم تسجيل 971 حالة وفاة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات بوباء كوفيد-19، إلى 64,469 حالة وفاة، وفقاً لـ "سكاي نيوز عربية".

وكانت وزارة الصحة الهندية قد أعلنت، أمس الأحد، أنها سجلت أعلى معدل يومي للإصابات بواقع 78,761 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

يُشار إلى أن الهند، هي ثاني أكثر دول العالم سكاناً بعد الصين، تحتل المركز الثالث عالمياً من حيث الإصابات والوفيات بعد كل من الولايات المتحدة (نحو 6 ملايين إصابة) والبرازيل (3.8 مليون إصابة).

وتفوقت الهند على المكسيك من حيث عدد الوفيات بوباء كوفيد-19، أمس الأحد، حيث بلغ عدد الوفيات في المكسيك 64,158 حالة وفاة.الهند الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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