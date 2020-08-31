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الإمارات: نقف صفاً واحداً ضد كل تهديد يطول أمن المملكة واستقرارها

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الإمارات: نقف صفاً واحداً ضد كل تهديد يطول أمن المملكة واستقرارها الإمارات: نقف صفاً واحداً ضد كل تهديد يطول أمن المملكة واستقرارها
أعربت عن إدانتها "محاولة ميليشيا الحوثي" استهداف مطار أبها الدولي

الإمارات: نقف صفاً واحداً ضد كل تهديد يطول أمن المملكة واستقرارها

أعربت دولة الإمارات عن إدانتها محاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران استهداف مطار أبها الدولي في المملكة العربية ، من خلال طائرة مفخخة من دون طيار، اعترضتها قوات التحالف.

ووفق وكالة الأنباء الإماراتية جددت دولة الإمارات -في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي- تضامنها الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية ضد المدنيين، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطول أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

وأشار البيان إلى أن استمرار هذه الهجمات والتهديدات يوضح طبيعة الخطر الذي يواجه المنطقة من الانقلاب الحوثي واعتبرته دليلاً جديداً على سعي هذه الميليشيا إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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