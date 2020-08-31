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"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار على الشرقية والرياض والقصيم وجازان ومكة والمدينة

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"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار على الشرقية والرياض والقصيم وجازان ومكة والمدينة "الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار على الشرقية والرياض والقصيم وجازان ومكة والمدينة
سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على المرتفعات

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوّن السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات: (نجران، وجازان، وعسير، والباحة) تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق: (الشرقية، الرياض، القصيم، جازان، مكة المكرمة، المدينة المنورة) تشمل الأجزاء الساحلية لتلك المناطق.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15- 40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 15- 36كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.حالة الطقس الأرصاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية