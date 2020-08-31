كورونا في 6 دول.. 566 حالة وفاة في البرازيل و652 في أستراليا خلال الـ24 ساعة الماضية

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وإصابات جديدة في الصين ومصر وتونس وكوريا الجنوبية

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم، تسجيل 566 حالة وفاة، و16158 إصابة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وسجلت البرازيل حتى الآن 120828 حالة وفاة، وثلاثة ملايين و862311 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.

وتُعد البرازيل أكثر الدول تضررًا في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بإجمالي عدد الوفيات؛ ولكن عدد حالات الإصابة والوفاة اليومية الجديدة بدأ في الاستقرار في الأسابيع الأخيرة.

أستراليا

أعلن رئيس حكومة ولاية فيكتوريا الأسترالية دانيال أندروز اليوم، عن تسجيل 73 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و41 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ وذلك في أسوأ حصيلة وفيات يومية على الإطلاق؛ مما يرفع عدد الوفيات في الولاية إلى 565 وفي أستراليا إلى 652 حالة وفاة.

وعلى الصعيد الوطني وصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في أستراليا إلى 25670 إصابة تعافى منها 21111 شخصًا.

الصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم، تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وأضافت اللجنة أن كل الحالات الجديدة واردة من الخارج فيما يمثل اليوم الخامس عشر على التوالي الذي لا يتم فيه تسجيل حالات منقولة محليًّا؛ ليصبح العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بكورونا في الصين 85048 حالة، مع ثبات عدد الوفيات عند 4634 دون تغيير.

تونس

أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 113 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس ارتفع إلى 3686 حالة؛ فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 76 شخصًا.

مصر

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم، تسجيل 230 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و23 حالة وفاة؛ لافتة النظر إلى خروج 818 شخصًا من المستشفيات؛ وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 72120 شخصًا حتى اليوم.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 98727 حالة من ضمنهم 72120 حالة تم شفاؤها، و5399 حالة وفاة.

كوريا الجنوبية

أعلن المقر المركزي لمكافحة الأمراض في كوريا الجنوبية اليوم، أنه تم الإبلاغ عن 248 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 19 ألفًا و947 إصابة.

ومن بين الـ248 إصابة الجديدة، كانت 238 إصابة محلية بالعدوى والحالات العشر المتبقية قادمة من الخارج. وتوفي مريض آخر بسبب فيروس كورونا المستجد؛ مما يرفع عدد الوفيات إلى 324.فيروس كورونا الجديد