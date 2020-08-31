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مباحثات تركية أمريكية حول الملف السوري

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مباحثات تركية أمريكية حول الملف السوري مباحثات تركية أمريكية حول الملف السوري

جي بي سي نيوز :- بحث نائب وزير الخارجية التركي السفير سادات أونال، الأربعاء، مع مبعوث واشنطن إلى سوريا جيمس جيفري، قضايا العملية السياسية هناك، ودعم أعمال اللجنة الدستورية.

وذكرت معلومات حصلت عليها الأناضول من مصادر دبلوماسية، أن أونال التقى جيفري في مدينة جنيف السويسرية، التي يجري فيها لقاءات في إطار الجولة الثالثة لاجتماعات اللجنة الدستورية السورية.

وأوضحت أن الجانبين بحثا خلال اللقاء قضايا العملية السياسية ودعم أعمال اللجنة الدستورية، والأوضاع في إدلب، والحفاظ على وقف إطلاق النار.

وتم أيضا تأكيد وجهات نظر تركيا حول آخر التطورات شرق الفرات، والمحادثات بين "قوات سوريا الديمقراطية" و"المجلس الوطني الكردي السوري"، وصفقة النفط التي أبرمتها شركة أمريكية مرخصة (مع "ي ب ك").

والثلاثاء، أكدت الدول الضامنة لمسار أستانا، تركيا وروسيا وإيران، ضرورة التزام جميع الأطراف بسيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها.

جاء ذلك في بيان مشترك حول المباحثات الثلاثية للدول الضامنة، على هامش الجولة الثالثة لاجتماعات لجنة مناقشة "الدستور السوري"، المقامة في مكتب الأمم المتحدة بجنيف.

وجدد البيان العزم على محاربة الإرهاب بكل أشكاله ومظاهره، والوقوف ضد الأجندات الانفصالية التي من شأنها الإضرار بسيادة سوريا وسلامتها الإقليمية، والأمن القومي لدول الجوار.

كما تمت إدانة صفقة النفط غير المشروعة المبرمة كجزء من الأجندة الانفصالية بين شركة أمريكية مرخصة، وكيان غير شرعي.

وتمارس الولايات المتحدة وفرنسا ضغوطا على "المجلس الوطني الكردي" للانسحاب من "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة" السورية، وتشكيل كتلة سياسية جديدة مع تنظيم "ي ب ك ـ بي كا كا" الإرهابية.

يأتي ذلك ضمن مساعٍ من البلدين لإضفاء مشروعية دولية على التنظيم الإرهابي، من خلال استغلال شرعية المجلس الوطني الكردي.

وتأسس المجلس الوطني الكردي في 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2011، في أربيل عاصمة إقليم كردستان بشمال العراق، من 15 حزبا وفصيلا من أكراد سوريا، برعاية الرئيس السابق للإقليم مسعود بارزاني.

الاناضول 

جي بي سي نيوز

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