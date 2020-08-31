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سبت العلاية .. أمانة رجل أمن تعيد حقيبة مجوهرات ثمينة لعائلة سعودية

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سبت العلاية .. أمانة رجل أمن تعيد حقيبة مجوهرات ثمينة لعائلة سعودية سبت العلاية .. أمانة رجل أمن تعيد حقيبة مجوهرات ثمينة لعائلة سعودية
سقطت من سيارتهم وحصر محتويات الحقيبة بوساطة لجنة مختصة

سبت العلاية .. أمانة رجل أمن تعيد حقيبة مجوهرات ثمينة لعائلة سعودية

عثر رجل أمن يعمل في الدوريات الأمنية بشرطة بلقرن أمس، على مجموعة من المجوهرات والمشغولات الذهبية داخل حقيبة بأحد أحياء مدينة سبت العلاية.

وتفصيلاً، أنه وفي أثناء أداء رجل الأمن مهام عمله الميداني بأحد أحياء سبت العلاية شاهد حقيبة ملقاة على الأرض، وعلى الفور أبلغ زملاءه الذين حضروا للموقع، وتم الكشف عن محتويات الكيس، وحصرها بوساطة لجنة، فتم العثور بداخله على ملابس ومجوهرات ثمينة، تعود ملكيتها لعائلة سعودية.

وتم الاتصال بأحد أفراد العائلة وحضر للموقع، وأفاد بأن الحقيبة تعود ملكيتها لهم وسقطت من سيارتهم، وتم تسليمه المجوهرات بوساطة اللجنة المختصة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية