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"البركاني" للمبعوث الأممي باليمن: الأيام المقبلة ستشهد تقدمًا في تنفيذ اتفاق الرياض

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"البركاني" للمبعوث الأممي باليمن: الأيام المقبلة ستشهد تقدمًا في تنفيذ اتفاق الرياض "البركاني" للمبعوث الأممي باليمن: الأيام المقبلة ستشهد تقدمًا في تنفيذ اتفاق الرياض
"غريفيث" يشيد بدور للوصول إلى الاتفاق وتنفيذه بمتابعة من الأمم المتحدة

قال رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني إن الأيام المقبلة ستشهد تقدمًا في تنفيذ بقية بنود اتفاق الرياض الموقَّع مع المجلس الانتقالي الجنوبي.

وتفصيلاً، أوضح البركاني أن التقدم المزمع سيتم على صعيد البنود المتعلقة بالشق العسكري والأمني، وتشكيل ، وتهيئة العاصمة المؤقتة (عدن) لعودة الهيئات القيادية ومؤسسات الدولة المختلفة لممارسة مهامها، والارتباط بالمواطنين وقضاياهم، وتوفير الخدمات لهم، وتطبيع الأوضاع.

جاء ذلك خلال لقاء للمسؤول اليمني مع المبعوث الأممي مارتن غريفيث عبر تقنية الاتصال المرئي أمس، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

من جانبه، أعرب المبعوث الأممي عن أمله باستكمال الخطوات الخاصة بتنفيذ بقية البنود الخاصة باتفاق الرياض، ووضعها موضع التنفيذ في جميع الجوانب.

وأشاد "غريفيث" بدور المملكة العربية السعودية للوصول إلى الاتفاق وتنفيذه، مؤكدًا أن الأمم المتحدة تتابع ذلك باهتمام.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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