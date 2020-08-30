"التعاون الإسلامي" تدين استهداف الحوثي المسافرين والعاملين في مطار أبها بطائرة مفخخة

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"العثيمين" أشاد بيقظة قوات التحالف واعتراضها الطائرات المسيَّرة والصواريخ الباليستية

دانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في بيان لها اليوم الأحد استهداف المسافرين والعاملين في مطار أبها الدولي بطائرة بدون طيار (مفخخة)، أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية، وتمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وإسقاطها.

وفي التفاصيل، أشاد الأمين العام للمنظمة، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بيقظة قوات التحالف لتمكُّنها من اعتراض الطائرات المفخخة والصواريخ الباليستية التي تطلقها ميليشيا الحوثي الإرهابية، معربًا في الوقت ذاته عن إدانته واستنكاره الشديدَيْن للأعمال الإرهابية التي ترتكبها تلك الميليشيا الإرهابية ومَن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح.

وأكد "العثيمين" تأييد المنظمة لبيان التحالف الذي يؤكد أنه "أمام هذه الأعمال الإرهابية والتجاوزات اللاأخلاقية من الميليشيا الحوثية الإرهابية سيستمر بتنفيذ الإجراءات الصارمة لردع هذه الميليشيا الإرهابية، بما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين، وسيتم محاسبة العناصر الإرهابية المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ لهذا الهجوم الإرهابي، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".