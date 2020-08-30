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مدرب الأخضر يتابع مباريات الجولة 28 من الدوري

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يدون ملاحظاته ويتابع الأسماء الجديدة

مدرب الأخضر يتابع مباريات الجولة 28 من الدوري

واصل المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم مع مساعديه حضور مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لمتابعة اللاعبين عن قرب تأهبًا لاختيار القائمة الأولية التي سيستدعيها للمعسكر الإعدادي استعدادًا لخوض غمار التصفيات الآسيوية المشتركة لكأس العالم وكأس آسيا.

ووجد المدير الفني للأخضر الفرنسي إيرڤي رينارد برفقة مساعديه في مدينة المجمعة الرياضية لمتابعة مباراة الفيصلي وضيفه الوحدة ضمن منافسات الجولة 28 من دوري المحترفين.

فيما وجد مساعده محمد أمين في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة لمتابعة مباراة الأهلي ونظيره الشباب ضمن منافسات الجولة ذاتها.

يُذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" والاتحاد الآسيوي لكرة القدم قررا في وقت سابق من هذا الشهر تأجيل مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 إلى العام المقبل بسبب تفشي المستجد والتي كان من المقرر أن تلعب في شهر أكتوبر القادم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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