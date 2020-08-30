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رسمياً وبانتقال حر .. عوض خميس ينضم للرائد لموسمين

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رسمياً وبانتقال حر .. عوض خميس ينضم للرائد لموسمين رسمياً وبانتقال حر .. عوض خميس ينضم للرائد لموسمين
دون الكشف عن التفاصيل المالية لقيمة العقد

رسمياً وبانتقال حر .. عوض خميس ينضم للرائد لموسمين

أعلن نادي الرائد "رسمياً " التعاقد مع لاعب فريق النصر عوض خميس بصفقة انتقال حر لمدة موسمين دون الكشف عن التفاصيل المالية لقيمة العقد.


ونشر الحساب الرسمي للنادي تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال فيها :أنهى رئيس مجلس إدارة نادي الرائد فهد المطوع ، قبل قليل؛ إجراءات التوقيع الرسمي مع اللاعب عوض خميس بصفقة انتقال حر.


وكان اللاعب البالغ من العمر 32 عاماً قد انضم لصفوف النصر في عام 2012 قادماً من نجران، وقد توج معه ببطولات كأس ولي العهد والدوري السعودي مرتين وكأس السوبر المحلي.


وشارك عوض خميس مع نادي النصر هذا الموسم في 14 مباراة بمسابقة الدوري السعودي و3 مباريات في كأس الملك، بالإضافة لمباراة كأس السوبر التي فاز بها فريقه.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية