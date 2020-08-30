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مدير تعليم صبيا: جاهزون لبدء العام الدراسي.. وفي هذه الحالة تتاح أجهزة المدارس

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مدير تعليم صبيا: جاهزون لبدء العام الدراسي.. وفي هذه الحالة تتاح أجهزة المدارس مدير تعليم صبيا: جاهزون لبدء العام الدراسي.. وفي هذه الحالة تتاح أجهزة المدارس
أكد أن الإدارة درَّبت الكوادر على التعامل مع المنصات التعليمية منذ وقت مبكر

مدير تعليم صبيا: جاهزون لبدء العام الدراسي.. وفي هذه الحالة تتاح أجهزة المدارس

أكد مدير تعليم صبيا الدكتور محسن خرمي، أن الإدارة بدأت منذ وقت مبكراً بالإعداد للعام الدراسي، وتقوم بمتابعة بداية العام الدراسي عن بعد.

‏وقال "خرمي" إن المدارس جاهزة لاستقبال الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور الذين لا يتمكنون من الدخول على المنصات من منازلهم، لاستخدام أجهزتها بالدخول على المنصات الإلكترونية التعليمية.

‏وأوضح أن الإدارة قامت بتدريب الكوادر للتعامل مع المنصات التعليمية منذ وقت مبكر، وكما سيتم تعليم الطلاب ومساعدتهم على استخدامها وحل الإشكالات التي توجههم من قبل المختصين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية