"تعليم بيشة" يقلل نسبة حضور منسوبات أحد مكاتبه مؤقتًا بعد إصابتين بـ"كورونا"

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يستمر 14 يومًا يتم العمل فيها عن بُعد.. وتطهير أروقته وحجراته

قلل "تعليم بيشة" نسبة حضور العاملات بأحد مكاتب التعليم مؤقتًا لمدة 14 يومًا، وقام بتطهير أروقة وحجرات المكتب بعد تعرُّض مشرفة تربوية وأحد حراس مكتب للتعليم ببيشة للإصابة بفيروس كورونا، ومخالطة عدد من منسوباته.

وأوضح المتحدث الرسمي ناجي بن عايش السبيعي أن مدير التعليم وجّه بإصدار تعميم منذ بداية العمل بتاريخ 19-12-1441 هـ بالدليل الاسترشادي للتعامل مع إصابات كورونا، وآلية التعامل مع المخالطين؛ وبناء على ذلك حددت نسبة الحضور لمقر مكتب التعليم بوسط بيشة بنات يوم الأربعاء الموافق 7-1-1442 هـ بنسبة 75 % مؤقتًا نتيجة إصابة حارس المبنى وإحدى مشرفات المكتب بفيروس كورونا، ومخالطة عدد من منسوباته، مع التوجيه بإحضار التقارير الطبية الخاصة بذلك.

وأضاف "السبيعي" بأن تحديد نسبة الحضور لمقر المكتب يستمر لمدة 14 يومًا، يتم العمل فيها عن بُعد، وتتم مراجعة ذلك خلال تلك الفترة للنظر في رفع نسبة الحضور، كما سيتم خلال تلك الفترة معالجة وتطهير أروقة وحجرات المكتب، راجين السلامة للجميع.