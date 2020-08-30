"المقبل" يستعرض إمكانات مدرسة "البث الفضائي" والغامدي: جهزناها خلال 72 ساعة

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أكد أنه تم اختيار معلمين ومشرفين من ذوي الكفاءة لتقديم وشرح دروس نموذجية للطلاب

اطلع وكيل وزارة التعليم العام، الدكتور محمد المقبل، الإعلاميين، على إمكانات وتجهيزات مقر مدرسة "البث الفضائي"، بمبنى المدرسة الـ26 الابتدائية بتعليم الرياض، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزارة أمس السبت، للحديث عن آخر استعدادات العام الدراسي الجديد.

وفي التفاصيل، قال "المقبل" إنه تم اختيار معلمين ومشرفين من ذوي الكفاءة لتقديم وشرح دروس نموذجية ومعيارية للطلاب بحيث يستفيد منها أيضًا زملاؤهم المعلمون في منصة "مدرستي" ويكون المعلم أمام خيارين إما تقديم الدرس مباشرة لطلابه أو يستفيد من هذه الدروس الموجودة على المنصة وبعدها يترك وقتًا للمناقشة والأسئلة الإثرائية للدروس.

وأوضح وكيل الوزارة أن العمل وتسجيل الدروس في المدرسة طوال 12 ساعة يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا إلى الثامنة مساءً وحتى أيام الإجازة الأسبوعية، مشيدًا في هذا الصدد بتفاني العاملين في المدرسة وقنوات عين التعليمية، مشيرًا إلى أن هناك تعاونًا بين منصة مدرستي والقنوات.

وكشف حامد الغامدي المشرف العام على قنوات "عين" التعليمية بوزارة التعليم بدوره عن أنه تم تجهيز المدرسة بداية أزمة جائحة كورونا في غضون 72 ساعة فقط، مؤكدًا أن التعليم في المملكة لم يتوقف بسبب الجائحة إذ صدر قرار تعليق الدراسة حضوريًا في المدارس الساعة العاشرة مساء يوم الأحد 13 رجب الماضي وفي الساعة الثامنة صباحًا يوم الاثنين اليوم التالي أطلقت القنوات التعليمية لجميع طلابنا وطالباتنا في المملكة، وأصبحت هذه المدرسة هي الوحيدة في السعودية التي تقدم الدروس من خلال قنوات عين في هذه الفترة.

وأكد الغامدي في المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة التعليم أمس بمقر مدرسة “البث الفضائي“ لأولياء الأمور والطلاب جاهزية المدرسة لبداية البث بدءًا من اليوم الأحد وذلك على مدار الساعة طوال اليوم كما ستتم إعادة أيام الخميس والجمعة والسبت جميع ما تم بثه طوال الأسبوع، مشيرًا إلى أنه تم تجهيز مدرسة “ البث الفضائي “ التي تحتوي على 20 استديو تعليميًا بـ12 وحدة للمونتاج و3 غرف تحكم وكونترول و20 استديو تعليميًا بأفضل المواصفات وهي معزولة تمامًا وخصص الدور الأرضي للمرحلة الابتدائية والثاني للمرحلة المتوسطة والثالث للمرحلة الثانوية.

ولفت الغامدي إلى بث يومي على قنوات عين على اليوتيوب بالمزامنة مع البث الرسمي ويتاح للطلاب مشاهدة المادة والدروس بعد رفعها على اليوتيوب ويستطيع العودة لها في أي وقت حتى نهاية العام الدراسي.

وشدد الغامدي على أولياء الأمور ضبط ترددات قنوات عين التعليمية في المنازل وعدم اشغال أبنائهم بالقنوات الأخرى وذلك على تردد قنوات عين على التردد (عربسات: 12437 / عمودي 27500).

وأشار إلى أنه يسجل الدروس النموذجية للطلاب والطالبات 200 معلم ومعلمة و60 معلم تربية خاصة على 23 قناة منها 3 قنوات للتربية الخاصة، وأن جميع المواد الخاصة بلغة الإشارة مدعومة بمعلم لغة إشارة وكل المواد المشتركة بين التعليم العام وتعليم ذوي الإعاقة السمعية يوجد بها معلمون للتربية الخاصة والترجمة بلغة الإشارة.