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مصابو "كورونا" في أمريكا يقتربون من 6 ملايين

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مصابو "كورونا" في أمريكا يقتربون من 6 ملايين مصابو "كورونا" في أمريكا يقتربون من 6 ملايين
زيادات قياسية في 8 ولايات

مصابو

اقترب عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، من ستة ملايين حالة، اليوم (الأحد)، في ظل إعلان ولايات بالغرب الأوسط عن ارتفاع معدل الإصابات، وفقًا لإحصاء لـ"رويترز".

وأعلنت ولايات أيوا ونورث داكوتا وساوث داكوتا ومينيسوتا في الآونة الأخيرة عن زيادات يومية قياسية في الإصابات الجديدة، فيما تشهد مونتانا وأيداهو ارتفاعًا قياسيًا في عدد مرضى "كوفيد-19" الخاضعين للعلاج بالمستشفيات.

وتنخفض معدلات الإصابات الجديدة والوفيات والمرضى بالمستشفيات جميعها على مستوى البلاد لكن الغرب الأوسط يشهد بؤرًا جديدة للعدوى.

وبعد مرور ثمانية أشهر على ظهور الوباء، لا تزال معاناة الولايات المتحدة مع الاختبارات مستمرة، وشهدت البلاد في الأسابيع الأخيرة تراجعًا في عدد الأفراد الخاضعين للفحص.

ورفض كثيرون من مسؤولي الصحة و33 ولاية على الأقل التوجيهات الأخيرة، التي أصدرتها إدارة الرئيس دونالد الأسبوع الماضي، والتي تفيد بأن الأفراد الذين تعرضوا للفيروس ولم تظهر عليهم أعراض ليسوا بحاجة إلى الفحص.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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