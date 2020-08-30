انطلاق العام الدراسي الجديد في مدارس تعليم الطائف عن بُعد

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وسط اهتمام ودعم يقدّم لتذليل العقبات التي تواجه المنظومة

انطلق اليوم العام الدراسي الجديد في مدارس تعليم الطائف، وسط اهتمام ودعم يقدّم لتذليل العقبات التي تواجه المنظومة التعليمية في التعليم عن بعد.

وقرر المدير العام لتعليم الطائف طلال بن مبارك اللهيبي تشكيل لجنة إشرافية برئاسته وعضوية مساعديه للشؤون التعليمية ( بنين، بنات ) ومساعديه للشؤون المدرسية والخدمات المساندة، وأيضاً عضوية عدد من الإدارات، وذلك للقيام بعدة مهام بدءاً من اليوم، تمثلت في متابعة ودعم الميدان التربوي لبدء الدراسة عن بعد من خلال منصة مدرستي، ورصد التحديات والمعوقات التي تواجه الميدان التربوي لتنفيذ التعليم عن بعد والعمل على وضع الحلول لها، بالإضافة إلى تشكيل لجان تنفيذية بمكاتب التعليم ( بنين، بنات )، ولجان تشغيلية بالمدارس ( بنين، بنات ).

كما أطلقت إدارة التعليم بالطائف، مع بداية العام الدراسي الجديد، خدمة الهاتف الإرشادي والاستشاري لوحدة الخدمات الإرشادية، لتقديم الاستشارات التربوية والنفسية للطلاب وأولياء أمورهم، خلال فترة التعليم عن بعد، والتي تهدف إلى تلقي استفسارات وتساؤلات الطلاب وأولياء أمورهم والمعلمين خلال فترتين صباحية ومسائية ولمدة ثلاثة أسابيع، أيام (الأحد والاثنين والثلاثاء) للطلاب وأولياء أمورهم بحيث تبدأ الفترة الصباحية من الساعة (9 - 12) ظهراً، فيما تبدأ الفترة المسائية من (5 - 7) مساءً.

كما واكب اليوم تعليم الطائف الرحلة التعليمية من خلال البدء في الزيارات الإشرافية الميدانية لأكثر من ٥٠٠ مشرف ومشرفة تربوية للمدارس، وذلك لمتابعة كافة الإجراءات والترتيبات المتعلقة بمنصة مدرستي وعن آلية التعامل مع أولياء الأمور لتسهيل العملية التعليمية وتقديم الدعم للميدان التربوي حول كافة الأمور المتعلقة بالتعليم عن بعد، لضمان البداية الجادة للطلاب والطالبات دون عوائق، كما يتم إيضاح الخطط البديلة في التعليم عن بعد سواء في قناة عين أو الزيارة الدورية للمدرسة إذا استدعت الحاجة لذلك.

من جانبه، أوضح المدير العام للتعليم بالطائف طلال اللهيبي، أن هذا اليوم يعد انطلاقة ضمن خطة الإطلاق التجريبي لـمنصة مدرستي؛ ويعد أيضاً أسبوعاً دراسياً في التدريب والتهيئة لمساندة البيئة التربوية وتقديم الدعم الفني للجميع، مشيراً أن الدور عظيم وتشاركي من منسوبي ومنسوبات التعليم وطلاب وطالبات وأولياء أمور في عملية التعلم عن بعد.

العام الدراسي الجديد تعليم الطائف