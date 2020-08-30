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معالجة معوقات أمانة العاصمة المقدسة والتعليم

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معالجة معوقات أمانة العاصمة المقدسة والتعليم معالجة معوقات أمانة العاصمة المقدسة والتعليم

19:48 الاحد 30 أغسطس 2020

القويحص ومدير تعليم مكة

بحث أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص بمكتبه، أمس، مع مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد الزايدي عدداً من الموضوعات لتعزيز التعاون بين الطرفين بما يخدم احتياجات قطاع التعليم والقطاع البلدي. وجرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون المشترك بين أمانة العاصمة المقدسة والإدارة العامة للتعليم بمكة المكرمة، بما يتفق مع متطلبات النهضة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية التي تشهدها البلاد، والسير في اتجاه تحقيق أهداف رؤية المملكة الطموحة 2030. وتناول اللقاء الذي يأتي في إطار الشراكة الفاعلة بين الأمانة وإدارة تعليم مكة، عدداً من الموضوعات التي تهدف إلى تسهيل الإجراءات البلدية بما يخدم القطاع التعليمي، وكذلك مناقشة المعوقات القائمة وبحث سبل معالجتها ووضع التوصيات اللازمة لها.

الوطن السعودية

شبكة عيون الإخبارية