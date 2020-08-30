أمير نجران ووزير الرياضة يبحثان سبل تعزيز الحراك الرياضي بالمنطقة

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تحقيقًا لأهداف برنامج جودة الحياة ضمن رؤية المملكة 2030

بحث الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، مع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، سبل تعزيز الحراك الرياضي بالمنطقة، وممارسة الأنشطة الرياضية في المجتمع، وتطوير المستويات لتحقيق التميز في عدة رياضات، تحقيقًا لأهداف برنامج جودة الحياة، ضمن رؤية المملكة 2030.

وأبدى الأمير جلوي بن عبدالعزيز، جاهزية المنطقة لفتح الأفق لرياضات جديدة، تتلاءم مع تضاريسها المتنوعة، من بينها التزلج على الرمال، في صحراء الربع الخالي وعروق بني معارض، وصعود المرتفعات بالسيارات الجبلية في جبال بدر الجنوب.

وناقش أمير نجران، بعض التحديات التي تواجه الرياضة في المنطقة، تتعلق بالدعم وتطوير وإنشاء بعض المنشآت.

فيما أكد وزير الرياضة، عزم الوزارة للمضي في صناعة منتجات رياضية متعددة تشمل العديد من الرياضات التي تسعى الوزارة نحو نشرها بمساهمة فعالة ومنتظرة من قطاعات المنطقة كافة.

ونوّه الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، بشغف مجتمع نجران بالرياضة، وتميّز رياضييه في ألعاب القوى، وإنجاب مواهب أحدثت فارقًا على المستويين المحلي والإقليمي، متطلعًا إلى الدور الفعال لأندية المنطقة في تحقيق تطلعات الجميع.

حضر اللقاء وكيل وزارة الرياضة الدكتور رجاء الله السلمي ووكيل الشؤون الفنية المهندس عبدالعزيز القحطاني وعدد من مسؤولي الوزارة.

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