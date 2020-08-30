أخبار عاجلة

حاولت إسكاته برشوة 750 ألف دولار .. ضابط مخابرات سابق: قطر مولت الحوثيين لاستهداف السعودية -
حاولت إسكاته برشوة 750 ألف دولار .. ضابط مخابرات سابق: قطر مولت الحوثيين لاستهداف السعودية -
فيديو يتسبب بتوقيف امرأة في مطار أوكراني ومنعها من السفر مستقبلاً -
فيديو يتسبب بتوقيف امرأة في مطار أوكراني ومنعها من السفر مستقبلاً -
بطاقة الوحدة (الآسيوية) في قبضة الهلال .. ومصير الاتحاد في ( يد) النصر -
4 مناطق في مرمى تنبيهات "الأرصاد".. أمطار رعدية وأتربة مثارة ورياح نشطة -
بطاقة الوحدة (الآسيوية) في قبضة الهلال .. ومصير الاتحاد في ( يد) النصر -
4 مناطق في مرمى تنبيهات "الأرصاد".. أمطار رعدية وأتربة مثارة ورياح نشطة -
شاهد.. دهس مسن في "قوز القنفذة" يجدد المطالبة بجسور مشاة -
انعقاد ثاني جلسة محاكمة قادة الانقلابيين في عدن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

باكستان: 264 إصابة جديدة و4 وفيات بفيروس كورونا

Print
باكستان: 264 إصابة جديدة و4 وفيات بفيروس كورونا باكستان: 264 إصابة جديدة و4 وفيات بفيروس كورونا
إجمالي الحالات المصابة ارتفعت إلى 295636

باكستان: 264 إصابة جديدة و4 وفيات بفيروس كورونا

سجلت باكستان خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 264 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و4 حالات وفاة جديدة.
وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس قد ارتفعت إلى 295636 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6288 حالة وفاة، كما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 280547 حالة، ووجود 601 حالة في وضع حرج.باكستان فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مصر تسجل 145 إصابة جديدة بفيروس كورونا و18 حالة وفاة

مصر تسجل 145 إصابة جديدة بفيروس كورونا و18 حالة وفاة

مصر تسجل 145 إصابة جديدة بفيروس كورونا و18 حالة وفاة

مصر تسجل 145 إصابة جديدة بفيروس كورونا و18 حالة وفاة

وزراء خارجية G20 يتعهّدون بتعزيز التعاون الدولي استجابةً لجائحة فيروس كورونا المستجد

وزراء خارجية G20 يتعهّدون بتعزيز التعاون الدولي استجابةً لجائحة فيروس كورونا المستجد

وزراء خارجية G20 يتعهّدون بتعزيز التعاون الدولي استجابةً لجائحة فيروس كورونا المستجد

وزراء خارجية G20 يتعهّدون بتعزيز التعاون الدولي استجابةً لجائحة فيروس كورونا المستجد

شبكة عيون الإخبارية