رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة يتفقد سير الدراسة في اليوم الأول

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اطلع على مدى تطبيق البروتوكولات الصحية للوقاية من فيروس كورونا

تفقد رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة الأمير ممدوح بن سعود ثنيان آل سعود، اليوم الأحد، سير العملية التعليمية بالجامعة في اليوم الأول للعام الدراسي الجديد ١٤٤٢هـ، وذلك بحضور عدد من وكلاء الجامعة والعمداء والمسؤولين.

وزار رئيس الجامعة عدداً من كليات الجامعة والعمادات المساندة والإدارات المختلفة، والمعاهد والدور، كما اطلع على عدد من الخدمات المقدمة خلال جائحة فيروس كورونا، بالإضافة إلى مدى تطبيق البروتوكولات الصحية التي أقرتها وزارة الصحة وتنفذها وزارة التعليم من خلال الجامعات.

وخلال الجولة استمع لشرح موجز من قبل عمداء الكليات حول الترتيبات اللازمة لبدء العام الدراسي الجديد في ظل الظروف الحالية، ومدى تهيئة البيئة التعليمية، والقاعات الدراسية، والمعامل، والوسائل التعليمية.

وأكد على الدور الذي تقوم به حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله، من خلال تعزيز ونشر التعليم في كافة أرجاء المملكة، والاهتمام بالجامعات التي تعد أحد عوامل التطور والنهضة في هذا الوطن، كما أبرز الدور الذي تقوم به وزارة التعليم بقيادة الوزير حمد آل الشيخ، من خلال تزويد الجامعات بكافة الخدمات التي تساعدها على تأدية رسالتها التعليمية خلال الأوضاع الراهنة.

وأبان أن استعدادات الكليات والعمادات المساندة والإدارات بالجامعة مهمة لبدء عام دراسي جديد تطمح فيه الجامعة إلى تأدية رسالتها التعليمية والبحثية على الوجه الأكمل، منوهًا إلى ضرورة التزام أعضاء هيئة التدريس بأداء مهامهم الدراسية منذ اليوم الأول للدراسة، وتفعيل الجداول الدراسية والاستفادة من الإمكانيات التي توفرها الجامعة وخصوصًا في الظروف الحالية، وحثّ الطلبة على الاستفادة من الإمكانيات المتاحة والعمل بهمة ونشاط للاستفادة علميّاً وتجاوز المرحلة الحالية.

الجامعة الإسلامية المدينة المنورة