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رئيس جامعة الملك خالد يطّلع على سير الدراسة ويزور عدداً من الكليات

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التقى الطلاب والطالبات من خلال المنصة الإلكترونية

رئيس جامعة الملك خالد يطّلع على سير الدراسة ويزور عدداً من الكليات

اطلع رئيس جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، اليوم، يرافقه وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور سعد بن دعجم، على سير الدراسة بالجامعة، وذلك في ضوء الإجراءات والبروتوكولات المتبعة في ظل جائحة كورونا، وزار عدداً من الكليات.

واستمع الدكتور "السلمي" في بداية جولته إلى شرح من عميد كلية العلوم الأستاذ الدكتور علي الشاطي حول سير الدراسة، عقب ذلك التقى بعدد من الطلاب المستجدين في معامل تدريب كلية العلوم، وذلك خلال تدريبهم على نظام البلاك بورد، حيث أشاد بجهود أعضاء هيئة التدريس في تدريب الطلاب على النظام، وكذلك في تطبيق إجراءات التباعد فيما بين الطلاب.

أكد "السلمي" ضرورة توفير وسائل الوقاية بشكل مستمر في قاعات التدريب والمعامل التي يرتادها الطلاب، موصياً المستجدين بالاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تتيحها الجامعة لتسهيل العملية التعليمية، ومتمنياً لهم التوفيق والنجاح.

كما وجّه "السلمي" كلمة للطلاب والطالبات في إحدى المحاضرات التي تقام عن بعد، رحب فيها بعودتهم للدراسة، مؤكداً لهم حرص الجامعة على تقديم كل ما يخدم مسيرتهم الأكاديمية، وكذلك تقديم كل الحلول التي تسهم في ذلك في ظل ظروف الجائحة.

من جانبه، قدّم عميد كلية الصيدلة الدكتور عبدالرحمن الصيعري لرئيس الجامعة خلال جولته شرحاً مفصلاً لتطبيق استحدثته الكلية في ظل ظروف جائحة كورونا، والذي يوفر للطلاب والطالبات فرصة التدريب التفاعلي لعمل الصيدلي، وذلك عن طريق استخدام صيدلية إلكترونية افتراضية يستقبل فيها المتدرب طلبات صرف الأدوية وتقديمها للمراجع بمتابعة وتقييم أعضاء هيئة التدريس بشكل إلكتروني متكامل.

يُذكر أنه انطلقت بالجامعة اليوم الدراسة لنحو 60 ألف طالب وطالبة، وقد التقى عمداء وعميدات الكليات بعدد من طلاب وطالبات كلياتهم عبر الشبكة "عن بُعد" للاستماع لأسئلتهم واستفساراتهم، والترحيب بعودتهم.

رئيس جامعة الملك خالد يطّلع على سير الدراسة ويزور عدداً من الكليات

رئيس جامعة الملك خالد يطّلع على سير الدراسة ويزور عدداً من الكليات

رئيس جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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