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كورونا في ليبيا: 465 إصابة جديدة و77 حالة شفاء ووفاة واحدة

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كورونا في ليبيا: 465 إصابة جديدة و77 حالة شفاء ووفاة واحدة كورونا في ليبيا: 465 إصابة جديدة و77 حالة شفاء ووفاة واحدة
إجمالي الإصابات بلغ 13423 والحالات النشطة 11781

كورونا في ليبيا: 465 إصابة جديدة و77 حالة شفاء ووفاة واحدة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، استلام عدد (2241) عينة موزعة على عدد من المختبرات بمختلف المدن الليبية.
وأوضح في بيان له اليوم، أن النتائج سجلت عدد (1776) عينة سالبة، و(465) عينة موجبة منها (267) حالة جديدة، و(198) حالة مخالطين، مشيراً إلى تسجيل 77 حالة شفاء، وحالة وفاة واحدة .
وأشار المركز إلى أن أجمالي الإصابات في ليبيا قد بلغ 13423، والحالات النشطة 11781، والمتعافون 1410 حالات، والوفيات 232 حالة .ليبيا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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