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تقديراً لعمله البطولي.. نائب أمير جازان يستقبل الرحالة "الفيفي"

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تقديراً لعمله البطولي.. نائب أمير جازان يستقبل الرحالة "الفيفي" تقديراً لعمله البطولي.. نائب أمير جازان يستقبل الرحالة "الفيفي"
كشف لـ"سبق" عن تنفيذ فكرة جديدة رحّب بها أمير المنطقة

تقديراً لعمله البطولي.. نائب أمير جازان يستقبل الرحالة

استقبل نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز، في مكتبه بعد ظهر اليوم، الرحّالة جبران بن يحيى الفيفي، والذي قطع ما يزيد على 1300 كلم، من منطقة جازان إلى العاصمة الرياض، مترجلاً على قدميه.

واستمع الأمير محمد بن عبدالعزيز لشرح مفصل من الرحّالة "الفيفي" عن مراحل رحلته التي استمرت 50 يوماً، وأهدافها والقصص التي صادفها، مثنياً على عمله الذي وصفه بالبطولي.

وكشف الرحالة "الفيفي" لـ"سبق" أنه خلال لقائه بالأمير أخذ منه الإذن في تنفيذ فكرة السير من محافظة فيفاء إلى إمارة منطقة جازان، سيراً على قدميه، مرحباً سموه بالفكرة، ووعده بتسهيل مهمته، وأنه سيكون في استقباله مرة أخرى في الإمارة.

من جانبه شكر "الفيفي" دعوة نائب أمير منطقة جازان، وكرم استقباله، وكلماته المحفزة، معتبراً ذلك داعماً قوياً، ولفتة كريمة لن ينساها.نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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