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تقرير "الصحة" يكشف عن تسجيل أقل عدد إصابات يومي بكورونا منذ 16 أبريل الماضي

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تقرير "الصحة" يكشف عن تسجيل أقل عدد إصابات يومي بكورونا منذ 16 أبريل الماضي تقرير "الصحة" يكشف عن تسجيل أقل عدد إصابات يومي بكورونا منذ 16 أبريل الماضي
الوزارة أعلنت عن 910 حالات إصابة جديدة بالفيروس ليصبح الإجمالي 314821 حالة

تقرير

كشفت الأرقام الواردة في تقرير "الصحة" اليومي حول مستجدات كورونا في المملكة عن تسجيل أقل عدد إصابات يومي بالفيروس منذ 16 أبريل الماضي.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 910 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 314821 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1226 حالة تعاف جديدة، ليصبح الإجمالي 289667 حالة ولله الحمد، كما أكدت "الصحة" تسجيل 30 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 3870 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 21284 والحالات الحرجة 1545 حالة.وزارة الصحة الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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