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شاهد.. مقاتلة روسية تقترب لمسافة خطرة من قاذفة أمريكية

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شاهد.. مقاتلة روسية تقترب لمسافة خطرة من قاذفة أمريكية شاهد.. مقاتلة روسية تقترب لمسافة خطرة من قاذفة أمريكية
الحادثة وقعت فوق مياه البحر الأسود

شاهد.. مقاتلة روسية تقترب لمسافة خطرة من قاذفة أمريكية

نشرت إدارة خدمات المعلومات المرئية في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، مقطع لاعتراض مقاتلتين روسيتين من طراز "سو-27"، لقاذفة أمريكية من طراز B-52 فوق البحر الأسود في 28 أغسطس (آب) الجاري.

وذكرت الإدارة في بيان أوردته "سبوتنيك"، أنه في حوالي الساعة 11:19 صباحًا في 28 أغسطس 2020، اعترضت طائرتان روسيتان من طراز سو-27 قاذفة من طراز B-52 للقوات الجوية الأمريكية كانت تقوم بعمليات روتينية فوق المياه الدولية في البحر الأسود".

وأضافت أن "الطيارين الروس حلقوا بطريقة غير آمنة وغير مهنية، وعبروا مسافات في حدود 100 قدم عن مقدمة B-52 على نفس الارتفاع عدة مرات، مما أدى إلى اضطراب وقدرة محدودة على المناورة للطائرة B-52". وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون

صحيفة سبق اﻹلكترونية

شبكة عيون الإخبارية