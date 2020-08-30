أخبار عاجلة

"كورونا" يغلق مدرسة بمكة ويربك أخرى وثالثة تنتظر.. ماذا يرى العاملون؟ -
تَصادم بمكة يخلّف 7 إصابات بينها حالة خطيرة -
إحساس بحرارة أعلى.. الحصيني عن "طقس اليوم والليلة": هنا الهطولات -
منظمة الصحة العالمية داعية إلى مواصلة قيود العزل: هذه الوصفة كارثة -
"سلمان للإغاثة" يوقع مذكرة تعاون مع منظمة الإغاثة الأمريكية "دايركت ريليف" -
"مدني مكة": أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح سطحية بخمس محافظات -
إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين.. وصول طائرة إغاثية سعودية إلى السودان -
البرازيل: إصابات كورونا تتجاوز عتبة الـ 3.9 مليون حالة -
وادي الدواسر.. ضبط وحجز ٢١ ألف كرتون و٤٥٠ عبوة مياه بمصنع مخالف -
في تنبيه لـ "الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنوّرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

جامعة القصيم: الموافقة على قبول أبناء الشهداء بمنح مجانية في برامج الدراسات العليا

Print
جامعة القصيم: الموافقة على قبول أبناء الشهداء بمنح مجانية في برامج الدراسات العليا جامعة القصيم: الموافقة على قبول أبناء الشهداء بمنح مجانية في برامج الدراسات العليا
قالت: من منطلق المسؤولية الاجتماعية وتقديراً من الجامعة لدور آبائهم وتضحياتهم

جامعة القصيم: الموافقة على قبول أبناء الشهداء بمنح مجانية في برامج الدراسات العليا

وافق رئيس جامعة القصيم الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود، اليوم، على قبول أبناء شهداء الواجب بمنح مجانية كاملة في برامج الدراسات العليا، وذلك من منطلق مسؤولية الجامعة الاجتماعية، وتقديراً من الجامعة لدور آبائهم وتضحياتهم في الدفاع عن الدين والوطن، وإيماناً بالوفاء لأهل الوفاء والتضحية.


وتأتي هذه الخطوة من الجامعة ضمن اهتمام القيادة الرشيدة بأسر الشهداء وذويهم ومساعدتهم وإعانتهم على تحمل أعباء وتكاليف الدراسة، ولتخليد دور هؤلاء الأبطال الذين قدموا أرواحهم للذود عن حدود هذا الوطن والدفاع عنه وعن مقدراته.جامعة القصيم القصيم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"كورونا" يغلق مدرسة بمكة ويربك أخرى وثالثة تنتظر.. ماذا يرى العاملون؟

"كورونا" يغلق مدرسة بمكة ويربك أخرى وثالثة تنتظر.. ماذا يرى العاملون؟

تَصادم بمكة يخلّف 7 إصابات بينها حالة خطيرة

تَصادم بمكة يخلّف 7 إصابات بينها حالة خطيرة

إحساس بحرارة أعلى.. الحصيني عن "طقس اليوم والليلة": هنا الهطولات

إحساس بحرارة أعلى.. الحصيني عن "طقس اليوم والليلة": هنا الهطولات

منظمة الصحة العالمية داعية إلى مواصلة قيود العزل: هذه الوصفة كارثة

منظمة الصحة العالمية داعية إلى مواصلة قيود العزل: هذه الوصفة كارثة

شبكة عيون الإخبارية