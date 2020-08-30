أخبار عاجلة

"كورونا" يغلق مدرسة بمكة ويربك أخرى وثالثة تنتظر.. ماذا يرى العاملون؟ -
تَصادم بمكة يخلّف 7 إصابات بينها حالة خطيرة -
إحساس بحرارة أعلى.. الحصيني عن "طقس اليوم والليلة": هنا الهطولات -
منظمة الصحة العالمية داعية إلى مواصلة قيود العزل: هذه الوصفة كارثة -
"سلمان للإغاثة" يوقع مذكرة تعاون مع منظمة الإغاثة الأمريكية "دايركت ريليف" -
"مدني مكة": أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح سطحية بخمس محافظات -
إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين.. وصول طائرة إغاثية سعودية إلى السودان -
البرازيل: إصابات كورونا تتجاوز عتبة الـ 3.9 مليون حالة -
وادي الدواسر.. ضبط وحجز ٢١ ألف كرتون و٤٥٠ عبوة مياه بمصنع مخالف -
في تنبيه لـ "الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنوّرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

شاهد.. أمانة الشرقية تكشف تفاصيل تطوير "سوق الحب" بالدمام

Print
ضمن خطتها لتعزيز السياحة الداخلية وإحياء الموروث الشعبي

شاهد.. أمانة الشرقية تكشف تفاصيل تطوير

كشفت أمانة المنطقة الشرقية عن أبرز تفاصيل تطوير السوق الشعبي في الدمام "سوق الحب"، والذي يأتي ضمن خطة الأمانة لتعزيز السياحة الداخلية وإحياء الموروث الشعبي.

وأوضح وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس عصام بن عبداللطيف الملا، في بيان صحافي أن مشروع تطوير سوق الحب هو امتداد لمشروع تطوير المنطقة المركزية في وسط الدمام بهدف إيجاد هوية عمرانية وثقافية وسياحية تعكس تاريخ المدينة وأصالتها بأسلوب حضاري حديث، معتبرًا أن الأسواق الشعبية ذات قيمة اقتصادية وتأهيل الحرف الشعبية وإحياء الذاكرة العمرانية ستعيد للمنطقة هويتها.

وأشار إلى أن الأمانة قامت بعمل دراسة كاملة لتحويل شارع 13 بـ"سوق الحب" إلى ممر للمشاة بهدف تقليل حركة المركبات داخل السوق والتشجيع على التميز والتفاعل المجتمعي في مختلف الأنشطة، موضحًا أن الأمانة تحرص على الاهتمام بالأسواق الشعبية باعتبارها تراثًا أصيلًا يجب العناية به نظرًا لأهمية هذه المناطق الشعبية، حيث تسعى الأمانة لفكرة تأصيل مفهوم السوق كونه جزءًا من نظام اقتصادي معرفي وثقافي ومكان لتبادل القيم والأفكار والعلاقات الجديدة بين المجتمع، وذلك من منطلق أهمية هذا السوق بالدمام، مبينًا أنه تم البدء بالعمل كمرحلة أولى والمتوقع الانتهاء منه نهاية شهر نوفمبر القادم.

وأضاف "الملا" بأن فكرة المشروع قائمة على إعطاء أولوية للمشاة وإمكانية الوصول الشامل لذوي الإعاقة وتقليل سرعة المرور؛ حيث إن الشارع المشترك سيزيد من أعداد المشاة في المنطقة وسيقلل حركة السيارات ويزيد في نسبة الأمان والسلامة.

ولفت إلى أن من أهم عناصر الشارع المشترك أنه لا يوجد اختلاف في مستوى الشارع، بالإضافة إلى تغيير مواد الأرضيات والأشجار والشجيرات والألوان ومسارات لذوي الإعاقة وكبار السن، مما سيعيد السوق كمعلم من معالم الشرقية، وعنصر جذب عند زيارته، كما سيساهم هذا المشروع لخلق تجربة حضارية جديدة لتواكب رؤية المملكة المستقبلية2030، وتتكامل مع الموقع واحتياجاته وتحافظ على تراث.

شاهد.. أمانة الشرقية تكشف تفاصيل تطوير

شاهد.. أمانة الشرقية تكشف تفاصيل تطوير

شاهد.. أمانة الشرقية تكشف تفاصيل تطوير

أمانة المنطقة الشرقية السوق الشعبي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"كورونا" يغلق مدرسة بمكة ويربك أخرى وثالثة تنتظر.. ماذا يرى العاملون؟

"كورونا" يغلق مدرسة بمكة ويربك أخرى وثالثة تنتظر.. ماذا يرى العاملون؟

تَصادم بمكة يخلّف 7 إصابات بينها حالة خطيرة

تَصادم بمكة يخلّف 7 إصابات بينها حالة خطيرة

إحساس بحرارة أعلى.. الحصيني عن "طقس اليوم والليلة": هنا الهطولات

إحساس بحرارة أعلى.. الحصيني عن "طقس اليوم والليلة": هنا الهطولات

منظمة الصحة العالمية داعية إلى مواصلة قيود العزل: هذه الوصفة كارثة

منظمة الصحة العالمية داعية إلى مواصلة قيود العزل: هذه الوصفة كارثة

شبكة عيون الإخبارية